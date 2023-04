Cento candeline per zia Concettina. Il sindaco Paglione: gli anziani sono la nostra storia

“Oggi è un giorno di festa per tutta la comunità. Zia Concettina Perruzzi compie 100 anni”. E’ il primo cittadino del paese altomolisano, Candido Paglione, in un post sul suo profilo facebook ad augurare alla simpatica nonnina altri cento di questi giorni. Dopo tanti anni vissuti con la sua famiglia a Bologna ha deciso di tornare, insieme alla figlia Adele, insegnante in pensione, a Capracotta, dove sono le sue radici.

“Teniamo molto al nostro patrimonio umano, i nostri anziani sono la nostra storia, la nostra identità. A zia Concettina, alle figlie Adele e Giacinta e ai suoi cari, gli auguri di tutta la comunità capracottese”.

Foto: pagina fb Candido Paglione