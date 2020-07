Cento anni per nonna Giuseppina Tinaburri

La comunità di Bagnoli del Trigno in festa per i cento anni di Giuseppina Tinaburri. Nata il primo luglio del 1920, Giuseppina è stata sempre benvoluta da tutti i suoi concittadini e, probabilmente, il segreto della sua longevità sta proprio nella sua simpatia e nella sua disponibilità verso il prossimo. Nel pomeriggio di oggi amici e parenti, nel rispetto delle misure vigenti anti-covid, hanno preso parte a una festa organizzata dalla Residenza per anziani “Cittadella mariana di Padre Pio” di Sessano del Molise, gestita dalla Serena Senectus, in collaborazione con la nuora Nina e il nipote Michele.

Presente anche il sindaco di Bagnoli del Trigno, Angelo Camele, che per festeggiare il traguardo raggiunto da Giuseppina le ha voluto consegnare una targa celebrativa a nome di tutta la comunità bagnolese.