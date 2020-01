Cento anni nella Storia con Maria Concetta

Grande evento per la comunità di Jelsi che ieri ha inserito un’altra centenaria nella lunga lista dei fortunati: Maria Concetta Cutrone, nata il 29 gennaio del 1920, figlia di Pasquale e di Santella Maria Grazia.

In festa per l’importante traguardo anche la strada in cui nacque in quel lontano giorno, che rese felice la sua dolce mamma, assistita, come consuetudine, dalla “levatrice” del paese.

In questa giornata importante, anche l’Amministrazione Comunale ha espresso le sue più vive felicitazioni a Maria Concetta. Dopo la preghiera del parroco, Don Peppino Cardegna, il sindaco, Salvatore D’Amico, e la giunta municipale hanno voluto consegnare dei regali alla festeggiata a nome della comunità jelsese.

La storia della vita di Maria Concetta rappresenta una delle belle e tante testimonianze della comunità locale. Nel fronteggiare le difficoltà ha dimostrato una forte tempra, soprattutto nel portare avanti con tenacia e duri sacrifici la famiglia durante l’assenza del marito, prigioniero in Germania per lunghi sette anni durante la seconda guerra mondiale, conflitto che lo vide combattente anche in Albania. Nella sua mente, il triste ricordo di questo periodo buio si associa a quello della spensieratezza, di quando, bambina, indossava con inconfondibile entusiasmo la divisa Balilla in compagnia con le sue piccole amiche del cuore.

Zia Concetta, nonostante le pesanti prove, ha conservato intatta la vitalità di un tempo, sotto ogni aspetto. E’ sempre particolarmente attenta al suo stato di salute, così da mantenere, con premurosa cura, il suo benessere per continuare ad essere ancora autonoma e recarsi in chiesa tutte le sere. Stima e rispetto da parte della comunità jelsese per una donna esemplare, attiva e sempre allegra, capace di infondere con le sue parole ottimismo e speranza.

Un esempio di virtù e di abnegazione che fa onore a Jelsi, al Molise e a tanti che hanno avuto modo di conoscerla.

Grazie zia Concetta del tuo entusiasmo e della traboccante voglia di vivere. Auguri da parte dell’intera comunità. msr