Cento anni da interista a cavallo della sua Vespa

Sant’Angelo in Grotte (Isernia). Giacinto Mucciarone oggi ha compiuto 100 anni e nel giorno del suo compleanno ha voluto, ancora una volta, fare un giro sulla Vespa.

Giacinto sa bene come si fa a campare tanto, i suoi cento anni, compiuti oggi 18 settembre, li ha vissuti intensamente, affrontando ogni giorno con la passione e l’entusiasmo di sempre. Gioie e dolori condivisi insieme a Rosa Marano, sua moglie dal 1948 e con una famiglia numerosa: figli, nipoti e pronipoti che anche in questo giorno speciale non gli hanno fatto mancare affetto e gratitudine. Memoria storica della comunità di Sant’Angelo in Grotte a cui è sempre stato legato, nato nel 1921, Giacinto in giovane età è stato inviato sul fronte russo; tornato in patria dopo un rocambolesco viaggio di ritorno durato diversi mesi si è dedicato interamente al lavoro ma coltivando, contemporaneamente, anche diverse passioni, tra cui quella per l’Inter, la sua amata squadra del cuore di cui ancora oggi non perde nemmeno un gol.