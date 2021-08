Centinaia di palloncini in cielo per dare l’addio ad Andrea

Centinaia di palloncini bianchi si sono levati in cielo quando il feretro di Andrea Pannunzio è stato portato a spalla fuori dalla chiesa di Santa Maria di Cistantinopoli ad Agnone. Così i tanti amici e parenti hanno dato il simbolico addio al loro amico, al loro “angelo” volato in cielo dopo il drammatico incidente di venerdì notte. Andrea era benvoluto e amato da tutti ad Agnone per il suo carattere socievole e carismatico. Un destino crudele a soli 22 anni lo ha strappato ai suoi cari ed si suoi amici. Durante la funzione religiosa è stato ricordato chi era Andrea e cosa rappresentava per la comunità altomolidana che, nel giro di pochi giorni, ha visto morire in due tragici incidenti stradali due giovani conosciuti e amati dalla collettività.