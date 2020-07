Centinaia di confezioni di farmaci abbandonate, inciviltà e degrado senza fine (FOTO)

Lasciate in uno scatolone: pericolose sia per l’ambiente che per la salute

Ancora una volta un nostro lettore ci segnala il degrado, senza fine, del quartiere Vazzieri: in particolare di viale Manzoni.

«Quel tratto di strada – segnala il lettore – grazie all’assenza totale di ogni minima forma di controllo, è diventata terra di nessuno. Chiunque, a qualsiasi ora del giorno e della notte, viene, lascia il “carico” e se ne va. Qui già ci sono quotidianamente i rifiuti di attività commerciali, smaltimenti di piccole imprese etc ma la notte scorsa l’ennesima sorpresa: uno scatolone contenente centinaia e centinaia di scatole di medicinali. Pericolosi per l’ambiente e la salute umana. Senza considerare che quell’area di passaggio – dove tra l’altro le macchine sfrecciano a tutta velocità perché costerebbe troppa fatica mettere dei rallentatori – è frequentata anche da bimbi e animali. Oltre ai farmaci – conclude la segnalazione – ci hanno “omaggiato” con il solito carico di rifiuti: bastoni per tende, sedie, tv, monitor e altri materassi».