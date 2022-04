Centinaia di cani salvati e curati all'”Oasi del randagio”, il grido disperato di Giusy: “Vogliono farci chiudere”

A Mirabello Sannitico le telecamere di Pomeriggio Cinque. La struttura è sotto sequestro amministrativo. L’apertura del sindaco Miniello: “Il canile non è previsto nel Piano Regolatore. Occorre presentare un progetto conforme alla zona che è a destinazione agricola”

Hanno sacrificato tutti i loro risparmi per salvare centinaia di cani e gatti bisognosi. Giusy e la mamma, Maria Rosaria, hanno realizzato una struttura a Mirabello Sannitico che si chiama “Oasi del randagio” ed è sostenuta dalle “donazioni della gente di buon cuore”. Al momento, la stessa è sottoposta a sequestro amministrativo “e non penale perché i Forestali e l’Asrem hanno constatato lo stato di benessere degli animali”, ha precisato Giusy a “Pomeriggio Cinque”, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso che va in onda su Canale Cinque che si è recata sul posto con una troupe. “Tutto quello che abbiamo fatto lo continueremo a fare. Niente e nessuno ci potrà fermare. Eppure – ha detto ancora Giusy – ci vogliono far chiudere. Non abbiamo un’autorizzazione sanitaria, ma abbiamo salvato più di 600 cani dagli inizi degli anni ’90 dall’indifferenza di chi per legge doveva prendersene cura e non lo ha fatto. Al momento, i cani sono 68 e una parte di essi andrà in adozione e noi siamo felici quando un pelosetto trova una casa e una famiglia, mentre gli altri di taglia media e grande un po’ penalizzati rispetto a questo”.

Sull’argomento, a “Pomeriggio Cinque”, è intervenuto anche il sindaco di Mirabello Sannitico, Angelo Miniello, il quale è stato piuttosto netto: “La soluzione è arrivare alla dismissione del canile perché non è previsto nel Piano Regolatore. Conosco Giusy e la mamma da tanti anni. Loro possono però presentare una richiesta conforme alle normative della zona agricola, che è la destinazione di quella dove insiste la struttura, all’Ufficio Tecnico comunale come, ad esempio, un rifugio”.

Su questo, Giusy ha ribattuto secca al primo cittadino: “Gli abbiamo chiesto, anche in modo informale: ‘Semmai facessimo un rifugio a norma, potremmo restare qui? Lui ha detto di no perché il terreno è a destinazione agricola. Tuttavia, il sindaco non si è mostrato eccessivamente ostile con noi”. A testimonianza di ciò, il primo cittadino ha promesso all’inviato di “Pomeriggio Cinque” di aiutare Giusy sperando che l’”Oasi del randagio” non si trasformi in deserto.