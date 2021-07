Centenario Mario Lanza, svelato il programma del Festival Internazionale a Filignano

Ricco anche stavolta il cartellone degli appuntamenti del Festival Internazionale di musica lirica “Mario Lanza” che si svolge ogni anno a Filignano. In occasione dei Cento anni dalla nascita dell’artista, l’omonima associazione ha organizzato una serie di esibizioni musicali, dal 12 al 18 agosto, in località Aie di Mennella, con inizio alle ore 21.30. Giovedì 12 si parte con Enzo Ruggieri, fisarmonicista di fama internazionale che si esibirà con lo spettacolo “in ricordo dell’accordéon di Marzella”, mentre il 13 salirà sul palco la Compagnia Soleluna. Il 14 agosto sarà la volta del quintet Lino Rufo e a ferragosto verrà eseguita l’opera “La Boheme” di Giacomo Puccini. Lunedì 16 Nando Citarella si esibirà con un’opera al chiaro di luna di canto popolare italiano. Il 17 agosto, sotto la direzione di Leonardo Quadrini, è in programma il Gran Galà dell’Orchestra Sinfonica. Per concludere queste serate, mercoledì 18 si esibiranno Eduardo Siravo e Gabriella Casali. Per le prenotazioni è possibile contattare il numero 3398078165.