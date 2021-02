Centenario Mario Lanza, successo per lo spettacolo in diretta mondiale

Un successo inaspettato, uno spettacolo che ha commosso presenti e spettatori lontani, con collegamenti da tutto il mondo. Il centenario del tenore Mario Lanza è stato un tripudio di ricordi, di emozioni, di orgoglio per il Molise e per il comune di Filignano, che diede i natali al papà dell’artista e dove l’Associazione Mario Lanza, guidata dal suo presidente Michel Rongione, si impegna da decenni affinché il ricordo sia tramandato e la storia della sua vita e il suo talento siano sempre apprezzati in tutto il mondo.

Domenica 31 gennaio presso il San Giorgio di Campobasso, Edoardo Siravo, Gabriella Casali, il Maestro Leonardo Quadrini, Fabio Andreotti e Lino Rufo si sono esibiti in suo onore in uno spettacolo musicale e teatrale, in diretta streaming mondiale. Tanti gli applausi e ancora di più i volti commossi dei presenti che, seppur con tante limitazioni per via del Covid, hanno potuto trascorrere qualche ora lontani dalla realtà e, dimenticandosi per un attimo del presente, si sono lasciati trasportare dalla musica, dalle note, dalle parole, dal canto, dai ricordi di un tempo che oggi sembra magico e surreale.

Una grande ribalta nazionale per la nostra regione: lo spettacolo è stato seguito dalla Cina, dall’America, dal Canada e da tutti gli amici de “I Molisani nel Mondo”. In collegamento anche Katia Ricciarelli, in qualità di presidente del Comitato tecnico-scientifico del Festival Mario Lanza.

Presenti all’evento l’Assessore regionale Vincenzo Cotugno, il vicesindaco di Campobasso Paola Felice, il sindaco di Filignano Federica Cocozza e ancora i sindaci Peppe Notartomaso, Antonio Di Pasquao e Daniele Saia, gli onorevoli Rosalba Testamento, Giorgio Lo Vecchio, Laura Venittelli, il presidente dell’Odg Molise Vincenzo Cimino e le telecamere di Moliseweb, che hanno trasmesso l’evento in streaming in diretta mondiale. Ha presentato e coordinato i lavori Maurizio Varriano.

Ora fari puntati sull’evento più atteso di ogni anno, il Festival Internazionale, che si terrà ad agosto a Filignano. Attese molte novità, tanti ospiti e artisti della musica lirica che arriveranno da tutto il Mondo ad esibirsi in onore di Mario Lanza. L’Associazione è già a lavoro per far sì che la prossima edizione sarà indimenticabile con un cartellone di eventi speciale.