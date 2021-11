Centenario del Milite Ignoto, giornata di formazione al Convitto Mario Pagano

Ricorre domani, giovedì 4 novembre, il centenario del Milite Ignoto. In vista dell’importante appuntamento si è tenuta questa mattina una giornata di condivisione e formazione presso il Convitto Mario Pagano di Campobasso a cui hanno preso parte gli studenti. “Questa scuola è ricca di storia – ha dichiarato il Rettore Rossella Gianfagna – ci sono lapidi e targhe che ricordano i caduti della Prima Guerra Mondiale. E’ stata molto importante questa giornata di condivisione con le Forze Armate e gli studenti hanno arricchito il proprio bagaglio attraverso video, testimonianze e racconti di vita.”

Esattamente 100 anni fa, il 4 novembre 1921, ebbe luogo la tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria.

Dopo la 1^ guerra mondiale, le Nazioni che vi avevano partecipato vollero onorare i sacrifici e gli eroismi delle collettività nella salma di un anonimo Combattente, caduto armi in pugno. In Italia l’allora Ministero della guerra dette incarico ad un’apposita commissione di esplorare tutti i luoghi nei quali si era combattuto e di scegliere una salma ignota e non identificabile per ognuna delle zone del fronte: Rovereto, Dolomiti, Altipiani, Grappa, Montello, Basso Piave, Cadore, Gorizia, Basso Isonzo, San Michele, tratto da Castagnevizza al mare.

Undici salme, una sola delle quali sarebbe stata tumulata a Roma al Vittoriano, furono trasportate nella Basilica di Aquileia. Qui venne operata la scelta tra undici bare identiche. A guidare la sorte fu chiamata una popolana di Trieste, Maria Bergamas, il cui figlio Antonio – disertore dell’esercito austriaco e volontario nelle fila italiane – era caduto in combattimento senza che il suo corpo potesse essere identificato.

L’epilogo avvenne il 4 novembre 1921 con una solenne cerimonia.

