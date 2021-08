Centauro morto sulla Bifernina, arrestata la conducente dell’utilitaria: positiva alla cannabis

Per la 31enne disposti i domiciliari. Si trova al Cardarelli, piantonata dalle forze dell’ordine

È stata arrestata la ragazza 31enne coinvolta nell’incidente stradale costato la vita ad un 42enne di Campobasso, Roberto di Bartolomeo. La giovane (residente nell’area matesina) raggiunta dal provvedimento, si trova attualmente ricoverata presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso. Piantonata dalle forze dell’ordine. Sottoposta, in seguito all’incidente, a tutti gli esami del caso, è risultata positiva al drug test (nello specifico cannabinoidi). Per questo, con l’accusa di omicidio stradale, è scattato l’arresto e il conseguente provvedimento dei “domiciliari”. L’incidente all’alba di lunedì 9 giugno. Intorno alle 4.30, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati lungo la Strada Statale 647, precisamente al chilometro 24+500 in territorio di Limosano, una Ford Fiesta vecchio modello, un’Opel Agila (condotta dalla ragazza arrestata) e una moto. Purtroppo il bilancio è stato drammatico: un morto e due feriti. A perdere la vita l’uomo che era alla guida della moto. Sulle cause del grave sinistro sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri di Bojano che si sono recati sul posto.