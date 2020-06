Incidente oggi pomeriggio sulla statale 17, in territorio di Pettoranello. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia stradale, un motociclista di 40 anni, di Campobasso, si è scontrato con un’auto, finendo contro il guardrail. Soccorso dal 118, è stato trasportato al pronto soccorso del Veneziale di Isernia. Il motociclista ha riportato ferite traumi di media gravità, in particolare a una gamba.