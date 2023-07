Centauro contro camper, motociclista in ospedale

Incidente stradale sulla Statale 158, nei pressi di Montaquila. Nello scontro frontale tra un camper e una moto ad avere la peggio un centauro trasferito dai sanitari del 118 di Venafro all’ospedale Veneziale di Isernia. Le sue condizioni non sono gravi. Avrebbe riportato un trauma alla spalla. Sul posto i carabinieri di Montaquila che stanno effettuando i rilievi del caso. Il motociclista viaggiava con un gruppo di amici in direzione Roccaraso quando la sua moto ha impattato violentemente contro il camper che viaggiava in direzione opposta.