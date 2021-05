Centauro cade dalla moto, trasportato d’urgenza in ospedale

Grave incidente sulla variante di Venafro in direzione Isernia.

Un motociclista del 93 di Cercola, in provincia di Napoli, ha perso il controllo della moto mentre viaggiava con un gruppo di altri dieci centauri ed è caduto rovinosamente a terra.

I compagni di viaggio hanno dato l’allarme. In pochi minuti Isernia Soccorso, di stanza a Venafro, ha raggiunto la variante, provvedendo a soccorere il ferito sul posto prima del trasferimento in codice rosso al Veneziale.

La Polizia Stradale ha scortato l’ambulanza.

Il ragazzo, semicosciente all’arrivo dei soccoritiori, ha riportato gravi escoriazioni e forti contusioni in tutto il corpo.

Non sarebbe però in pericolo di vita. Dopo gli accertamenti del caso, è stato trasferito in reparto in prognosi riservata.