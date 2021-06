Centauri si filmano durante acrobazie in scooter: uno cade rovinosamente (VIDEO)

Il sindaco di Trivento, Pasquale Corallo: “Episodio gravissimo, mettono a rischio la propria e l’altrui incolumità”

“E’ un episodio grave quello che anche ho avuto il ‘dispiacere’ di vedere su un canale social, parlo da sindaco, ma anche da padre e sinceramente sono rammaricato”.

E’ il sindaco di Trivento, Pasquale Corallo, a parlare relativamente ad un video che circola sulla Rete e riprende, anche se per pochi secondi, alcuni giovani del posto che si lanciano in evoluzioni alquanto pericolose a bordo dei loro scooter in pieno centro e a notte fonda, lungo il corso principale. Impennate paurose e da brivido che vengono riprese chiaramente da uno degli spericolati centauri. Il video mostra chiaramente proprio l’epilogo di una di queste impennate che finisce con una rovinosa caduta. “E’ un episodio che mi auguro resti isolato – ha continuato il sindaco – ma sul quale bisogna riflettere perché comportamenti come questi mettono a repentaglio l’incolumità propria dei motociclisti, ma anche di passanti. Mi sto interfacciando con i Carabinieri per capire se sussistano estremi di reato”.

L’aver pubblicato il video sui social potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio per i protagonisti di questa che, per fortuna, resta per ora solo una bravata. Infatti se i carabinieri riterranno di approfondire la questione potrebbero risalire facilmente all’identità di questi spericolati centauri della notte triventina.