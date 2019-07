Cent’anni e non sentirli, in Molise aumentano i super nonni

Secondo il rapporto pubblicato dall’Istat dal titolo “Cent’anni e non sentirli” il Molise è sul podio per il numero più alto di semi-centenari in rapporto alla popolazione residente. Infatti sono 2,6 ogni 100mila abitanti. In particolare, la nostra regione si piazza al terzo posto in Italia dopo la Liguria (3,3 ogni 100mila abitanti) e il Friuli Venezia Giulia (3 ogni 100mila abitanti).

Inoltre, secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Statistica il numero dei centenari in Italia, negli ultimi dieci anni, è aumentato passando dagli 11mila del 2009 agli oltre 14mila del 2019. E gli over 105 sono più che raddoppiati (+136%), passando da 472 a 1.112. Tra questi ultimi l’87% sono donne, mentre tra i 125 che hanno superato i 110 anni d’età ben il 93% è donna.

I dati sono aggiornati al 1° gennaio 2019 ed entro quella data i centenari in Italia sono in tutto 14.456.