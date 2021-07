Cenni di Relatività generale

(Prima parte)

Lo studio della Relatività generale einsteiniana è molto complesso dal punto di vista della matematica implicata e supera di gran lunga gli scopi e i mezzi utilizzabili in queste brevi note. Pertanto mi limiterò ad un accenno che mostri, spero con chiarezza e almeno nelle mie intenzioni, le idee che vengono sviluppate in questa nuova teoria che vide la luce nel 1915 e le finalità che il mondo dei fisici del XX secolo si proponeva di raggiungere col suo utilizzo.

Nella meccanica di Newton il sistema di riferimento usato per la descrizione dei fenomeni naturali era quello solidale con lo spazio ed il tempo assoluti. Con l’estensione del campo di interesse della fisica ai fenomeni ottici ed elettromagnetici, la Relatività galileiana fu soppiantata dalla Relatività ristretta che mutò i concetti di spazio e di tempo tipici della meccanica di Newton. Della Relatività ristretta parlerò dopo aver affrontato l’elettromagnetismo, proprio quella branca della fisica che condusse direttamente a quella nuova teoria di Einstein. Con la Relatività generale il Sistema di riferimento nel quale osservare i fenomeni naturali assurgerà ad un’importanza fondamentale. Einstein non riuscì a completare la sua opera che avrebbe dovuto prendere in esame i campi di forze relativi ad altri fenomeni naturali al di là di quelli riferentesi alla sola gravitazione. Le leggi della fisica nella meccanica newtoniana (con l’aggiunta della Relatività ristretta o speciale per i fenomeni elettromagnetici) hanno la stessa forma in tutti i riferimenti inerziali, come ricavato dalle trasformazioni di Galileo e, vedremo, dalle successive trasformazioni di Lorentz; lo scopo fondamentale che si proponeva la Relatività generale era quello di addivenire ad una descrizione dei fenomeni naturali con l’uguaglianza delle leggi che li descrivono non solo realizzata nei riferimenti inerziali per i quali il discorso era già concluso ma anche nei riferimenti accelerati e queste leggi avrebbero dovuto fornire gli stessi risultati numerici se applicate in qualunque riferimento accelerato o non, nel quale si operasse. Purtroppo questo entusiasmante progetto si è fermato all’esame dei campi di forza gravitazionali, . Questa interruzione forzata del lavoro teorico intrapreso da Einstein è stata causata dalla sua morte. Con essa la scienza ha perso un grande cervello.

La Relatività galileiana così come la Relatività ristretta, della quale parlerò in un prossimo articolo, ci conduceva a parlare della velocità di un sistema non come di un assoluto (e infatti non possiamo sapere, utilizzando le trasformazioni di Galileo nel passare da un sistema inerziale ad un altro se siamo fermi o in moto rispetto al sistema delle stelle fisse) mentre la Relatività generale ci impedisce di poter parlare dell’accelerazione di un sistema come di un assoluto cioè di distinguere se ci troviamo in un riferimento inerziale nel quale siamo sottoposti ad un campo gravitazionale oppure se siamo in un qualunque altro riferimento accelerato. Questa circostanza, come riferito dallo stesso Einstein negli Annali di fisica n.35 del 1911 pagine 898-908, conduce a considerare che l’uguale accelerazione di caduta di tutti i corpi in un campo gravitazionale sia un risultato obbligato da accettarsi a priori perché conseguente alle premesse accettate assiomaticamente nella teoria e non più solo sperimentate a posteriori, come la caduta di corpi di differenti pesi dalla torre di galileiana memoria. Grande onore va tuttavia riconosciuto a Galileo che con pochi mezzi ma con grandi idee dette il via alla corretta esecuzione ed interpretazione di esperimenti che da allora in poi hanno permesso alla fisica tante conquiste intellettuali e pratiche.

Nella ricerca dei riferimenti idonei ad acquisire la descrizione del moto accelerato di una massa m in un campo gravitazionale un’importanza fondamentale ha avuta la considerazione che un campo di forze gravitazionali poteva essere annullato con un’accelerazione del riferimento usato per la descrizione del fenomeno fisico osservato. In questa ricerca della scelta di un opportuno Sistema di riferimento (si ricordi l’ascensore in caduta libera all’interno del quale la gravità non esiste) si ravvisa il desiderio di semplificazione nella descrizione della natura, desiderio o convinzione più legati alla metafisica che derivati da oggettive richieste estrapolate dai fenomeni studiati. La ricerca di una descrizione semplice dei fenomeni fisici infatti ha sempre costituito il faro, secondo me metafisico, che ha illuminato la ricerca degli scienziati.

Nel sistema di riferimento dell’ascensore in caduta libera il corpo sta fermo perché anche esso cade con la stessa accelerazione di caduta dell’ascensore. Egli quindi non pesa. Vediamo infatti che un riferimento accelerato con accelerazione uguale a g equivale, dal punto di vista della gravitazione ad un riferimento inerziale. La gravità vi viene cancellata dal moto del riferimento. Se do una temporanea spinta al corpo che è fermo all’interno dell’ascensore, esso di muoverà con moto uniforme nella direzione della spinta. In questo consiste il nuovo Principio di equivalenza einsteniano, principio fondamentale della Relatività generale.

L’indirizzo da scegliere per la spiegazione del moto di un corpo in presenza di campi gravitazionali che avevano presentato tante difficoltà di interpretazione a Newton ed ai suoi successori, e che possono essere annullate con la scelta opportuna del Sistema di riferimento, può procedere da un esame delle forze agenti oppure da un esame della geometria dello spazio e del tempo. Einstein scelse questa seconda via come la più generale e la più proficua e senz’altro la più innovativa.

Questa scelta allontana lo spazio euclideo nel quale le figure si disegnano con riga (corpo rigido e quindi considerato indeformabile), e compasso, dai sistemi di riferimento non euclidei. Sono da ora in poi le linee curve della trama dello spazio-tempo il corretto substrato nel quale si inserisce il comportamento di un corpo in presenza di una massa attrattiva. La matematica ha fornito ad Einstein quanto poteva servirgli per scrivere le equazioni delle curve percorse da un corpo che entri nella zona di azione attrattiva di una massa m, cioè nella trama dello spazio tempo alla quale la traiettoria del corpo venga riferita. Queste traiettorie si chiamano geodetiche. Esse trasferiscono la forza gravitazionale agente via via sul corpo nel suo moto sotto l’azione della forza gravitazionale, nella descrizione del percorso del corpo nello spaziotempo conseguente alla presenza della massa attrattiva. Alcune di queste geodetiche sono rappresentate in Fig.1 nel caso di una sola massa attrattiva.

Questo risultato ha impegnato Einstein per almeno una decina di anni. Esso fu trovato da Einstein dopo l’utilizzo di processi matematici complessi che, ricordiamolo, fanno capo agli studi di Riemann sulle geometrie non euclidee, proseguite e sviluppate dai matematici italiani Gregorio Ricci Curbastro e Tullio Levi Civita. Ciò ha costituito un enorme stimolo alla ricerca di una descrizione generale valida per tutti i campi di forze presenti in natura, cioè per tutti i riferimenti inerziali o non della meccanica newtoniana, per ora relazionato al solo campo gravitazionale.

Arthur S. Eddington, (Kendal, 28 dicembre 1882 – Cambridge, 22 novembre 1944),un importantissimo astrofisico degli inizi del XX secolo, afferma nel suo libro “Spazio, tempo e gravitazione” Edizione scientifica Boringhieri 1971 “Con la sua teoria della relatività, Einstein ha provocato una rivoluzione di pensiero nella fisica; (…) Il risultato cui perviene consiste essenzialmente in questo: egli è riuscito a chiarire molto più completamente di quanto non sia mai stato fatto finora la funzione dell’osservatore e quella della natura esterna nelle cose che vediamo. (….) Quando lo spazio e il tempo vengono riferiti alla loro corretta origine – l’osservatore – il mondo della natura che rimane appare stranamente poco familiare; in realtà, però, esso risulta semplificato e l’unità fondamentale dei principali fenomeni viene posta chiaramente in luce.”

Una brevissima nota; se è vero che con la Relatività generale di Einstein si opera una semplificazione concettuale degli effetti prodotti da un’attrazione gravitazionale, nella quale il concetto di forza tende a scomparire, tuttavia in quella brevissima formula R ab – ½ Rg ab + Ʌg ab = 8π G T ab che costituisce la nuova legge che descrive in realtà lo spazio, le complicazioni matematiche che sottendono questa semplificazione sono enormi. Alla semplificazione concettuale si sostituisce la complicazione matematica per cui non sto ad illustrare quella formula.

Il problema principale che ci si attendeva di risolvere era quello di conciliare la gravitazione così come era stata sperimentata e descritta in passato, con il moto di precessione del perielio del pianeta Mercurio. Inoltre nella teoria della gravitazione newtoniana si supponeva che la velocità di propagazione della forza di attrazione fra i corpi celesti, dovendo giustificare il moto dei pianeti intorno al Sole, dovesse essere possibile solo postulando forze gravitazionali propagantesi nel vuoto con velocità superiore a quella della luce. Questa domanda se la ponevano i ricercatori ma non riuscivano a dare risposte convincenti fino a che Einstein, da genio qual’era, ha inquadrato il problema irrisolto in una risposta che trasformava un comportamento fisico in una descrizione matematica dello spazio che ci circonda Non è più necessario calcolare l’effetto di una forza su di un corpo che si trovi nel suo raggio d’azione. Lo spazio in una zona nella quale sia presente una massa attrattiva si deforma per permettere ad un corpo di percorrere quelle geodetiche conseguenti all’effetto prodotto dalla presenza di quel campo gravitazionale.

Maria Pia Strocchi, nata a Firenze il 20-01-1933, laureata in matematica e fisica, sposata e madre di tre figli, ha lavorato per 20 anni in laboratori di fisica di Licei Scientifici di Firenze per lezioni sperimentali di Fisica per poi passare all’insegnamento.