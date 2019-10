Cene di gala e turismo, il Molise vola negli Usa

Per il viaggio a Washington una spesa di 133mila euro

A guidare la delegazione molisana il presidente Toma che accompagnerà le 20 aziende ammesse

Da venerdì 1° novembre a lunedì 4, la Regione Molise sbarcherà a Washington in qualità di ‘Regione d’Onore’ per l’Italia, nell’ambito delle iniziative legate al 44esimo anniversario della fondazione Niaf (The National Italian American Foundation). Operazione che costerà alle casse regionali 133mila euro (come da delibera numero 90 del 2019 che alleghiamo alla fine dell’articolo).

La Giunta regionale, d’ufficio e senza alcuna procedura di evidenza pubblica, ha stanziato 133 mila euro di risorse FSC per la Niaf, un’associazione di italiani d’America per “lo sviluppo e la valorizzazione del turismo e dei rapporti economici e culturali tra Italia e USA.”

Gli obiettivi che si intendono perseguire con tale iniziativa sono molteplici e vanno dalla promozione dell’offerta turistico-culturale, alla promozione del turismo di comunità americane e di italo americani del Molise. Tutto ciò avverrà attraverso la predisposizione di una serie di azioni di marketing: con la realizzazione di uno spazio Expo per le aziende e i prodotti molisani, con incontri B2B tra imprenditori.

La Regione Puglia, nel 2018, per la partecipazione allo stesso evento ha speso 90 mila euro.

Insieme alle 20 aziende risultate ammesse, l’elenco alla fine dell’articolo, dovrebbero viaggiare alla volta di Washigton il presidente della Regione Donato Toma e l’assessore all’agricoltura Nicola Cavaliere.

C’è grande attesa per la serata di Gala alla quale parteciperà anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il Gala è un momento di ritrovo per importanti esponenti del mondo politico, della cultura e della finanza, italo americani provenienti dagli Stati Uniti e dall’Italia.

LA DELIBERA N° 90 DEL 25.3.2019

L’ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE AL VIAGGIO NEGLI USA