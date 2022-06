Cena “segreta”per due, Di Maio-Greco ad Isernia

Doveva rimanere riservata, ma alla fine, tutti quelli che dovevano sapere hanno saputo. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, venerdì sera, ha cenato insieme ad Andrea Greco e ad un consigliere regionale dell’Abruzzo nel ristorante Retrogusto di Isernia, specializzato in ottima cucina, soprattutto di carne. La cena “segreta” sicuramente fa parte del tour che Di Maio sta facendo in tutta Italia, per contattare i suoi fedelissimi, o referenti regionali. Non è un mistero che Andrea Greco sia l’uomo di fiducia del ministro degli Esteri in Molise. Resta da capire cosa farà il portavoce molisano, se si arrivasse alla tanto temuta scissione tra Contiani e Di Maiani. Con chi andrà Andrea Greco?

Magari la domanda senza risposta era nel menù della cena “segreta”.