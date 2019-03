Cena al Buio di Uici Molise e Lions Club di Montenero di Bisaccia

REDAZIONE

Cena al Buio promossa a Montenero di Bisaccia dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti del Molise in collaborazione con il Lions Club della cittadina del campobassano. L’appuntamento si terrà il prossimo venerdì 12 aprile (h 19,00) presso la sala ricevimenti dell’Hotel “Il Poggio” in contrada San Biase a Montenero di Bisaccia. Nella circostanza saranno i quattro sensi i veri protagonisti della serata, fa sapere il presidente regionale dell’Uici Molise, Marilena Chiacchiari, che testualmente scrive : <Immergersi completamente al buio e lasciare che ad emergere siano solo l’olfatto, il tatto, l’udito e il gusto. Ascoltare tutto ciò che ci avvolge : rumori, suoni e melodie. Trovarsi accanto a chi non hai mai incontrato prima e scoprirne la voce senza poter incrociare lo sguardo e i lineamenti del volto. Lasciarsi “investire” da fragranze, odori dell’ambiente e profumi di chi, seduto di fronte a te per la prima volta, ti rivolge la parola chiedendoti “ma secondo te cosa stiamo mangiando?”>. La cena, informa l’Uici Molise, si svolge rigorosamente al buio, non tanto per immaginare cosa sia la cecità, ma per sperimentare qualche momento di vertigine assoluta dei propri sensi che in condizioni limite agiscono da sostenitori e difensori delle nostre intime paure. E a sostenerci proprio in tali situazioni interviene il tatto, che accompagna e guida il nostro corpo immerso nell’oscurità alla ricerca di quei contatti essenziali che con il passare dei minuti diventano punti di riferimento insostituibili. Il personale di sala, è sempre l’Unione molisana a precisarlo, per l’occasione sarà composto unicamente da camerieri formati per tale attività, ciechi assoluti. Parte del ricavato di tale Cena al Buio verrà devoluto a favore delle attività promosse dall’Uici e finalizzate all’allestimento di una ausilioteca per i bambini in situazione di minorazione visiva presso il Centro regionale per la formazione e l’autonomia “Enzo Tioli” del consiglio regionale dell’Uici Molise. La quota di partecipazione è di € 35,00. Per informazioni e prenotazioni (entro l’8 aprile) telefonare a 0874/422952 o 373/8765309, oppure scrivere a uicimolise@legalmail.it.