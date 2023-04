Celebrato il precetto pasquale interforze presso la Scuola Allievi Carabinieri

In occasione della ricorrenza della Santa Pasqua, presso l’aula magna la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso “Eugenio Frate”, è stato celebrato il Precetto pasquale interforze con una Santa Messa officiata dal cappellano militare Don Giuseppe Graziano. Alla cerimonia organizzata presso il suddetto istituto hanno preso parte, oltre agli Allievi Carabinieri frequentatori del 141° corso formativo, il Prefetto di Campobasso con il Vicario e Capo di Gabinetto della Prefettura, unitamente al Comandante Regionale della Guardia di Finanza del Molise e alle più alte cariche della Questura, dei Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, delle Scuole Allievi Carabinieri e Polizia di Stato, dell’Esercito Italiano, della Marina e dell’Aereonautica Militare, della Polizia Penitenziaria e dei Vigili del Fuoco della provincia, per fortificare anche in questo evento religioso, il rapporto di stima e di collaborazione tra le varie Forze Armate e di polizia operanti sul territorio. Presenti alla santa messa anche alcuni rappresentanti delle Associazioni Nazionali Carabinieri e Forestali.