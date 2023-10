Celebrato a Fornelli l’ottantesimo anniversario dell’eccidio nazista

Celebrazione solenne questa mattina a Fornelli, in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’eccidio nazista dei Martiri della resistenza. Ricordo e commozione ancora palpabili, dopo tanto tempo, per quello che è stato un episodio storico “indelebile” nella memoria dei cittadini del posto. Cerimonia che come sempre è partita il corteo dalla casa comunale ed è terminata in piazza, con la deposizione della corona di alloro ai caduti. Subito dopo i partecipanti si sono spostati in località Castelcervaro, luogo dell’Eccidio, dove è stata celebrata una santa messa.