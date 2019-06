Celebrata la festa della Repubblica a Campobasso

REDAZIONE

Anche a Campobasso i festeggiamenti per la festa del 2 giugno hanno attirato tantissime persone. La cerimonia del 73esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana ha preso il via alle 8.30 con il ‘Sacrario’ e la deposizione della corona. La festa è continuata poi in piazza Pepe con l’Alzabandiera sulle note dell’Inno d’Italia. Alle 11.30 il prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico ha consegnato le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana presso il palazzo del Governo.