Celebrata alla Montini la Giornata dei diritti delle Persone con Disabilità

Le stelle sono tutte diverse, ma è grazie alla loro diversità che ammiriamo le costellazioni

NON SI LASCIA INDIETRO NESSUNO…MAI! È stato questo il tema scelto per l’edizione 2020 per la Giornata Internazionale dei diritti delle Persone con Disabilità che, istituita dall’ONU nel 1992, viene celebrata il tre dicembre di ogni anno. Voluta per promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza dei temi della disabilità, è l’occasione per sostenere la piena inclusione, in ogni ambito della vita, per coloro che ne sono “vittime”, combattendo qualsiasi forma di discriminazione e violenza. Le persone con disabilità sono molto più a rischio delle altre: per i bambini è stato stimato che la probabilità di essere oggetti di violenze è quattro volte maggiore rispetto ai bambini non disabili, ma anche gli adulti sono più esposti a forme di prevaricazione.

Quest’anno la surreale situazione emergenziale che l’umanità ha dovuto affrontare, mettendo in discussione consolidate certezze, ha paradossalmente favorito l’empatia con chi vive ostaggio di “difficoltà”. Vivendo limitazioni e sensazioni di inadeguatezza si è percepita tutta la propria vulnerabilità e la dipendenza dall’altro.

L’Istituto Comprensivo Leopoldo Montini, nel rispetto di una continuità esperienziale che da diversi lustri contraddistingue le attività della storica scuola campobassana, ha partecipato anche quest’anno alla Giornata Internazionale dei diritti delle Persone con Disabilità. Lo ha fatto realizzando iniziative formative attraverso cui suscitare la riflessione sull’importanza dell’inclusione, del sostegno e del benessere dei bambini con disabilità e fragilità, senza esimersi dal confronto con i nuovi bisogni emersi a seguito della pandemia da Covid 19.

Uno degli obiettivi da conseguire nell’istruzione è quello di formare Cittadini, ma non si potrà mai essere tali se tutti coloro con cui si interagisce non lo saranno al pari degli altri. Non lasciare indietro nessuno, così come recita il titolo dell’appuntamento del tre dicembre, significa che tutti devono sentirsi compagni di viaggio e trovare risposte ai bisogni diversificati. La diversità fisica, culturale, sociale non deve precludere a nessuno la possibilità di esercitare i propri diritti, primo fra tutti quello all’inclusione. Le condizioni personali di disabilità o di svantaggio sono indiscutibilmente ostacoli, a volte insormontabili, e per superarli è necessario innanzi tutto trovare gli strumenti che permettano il raggiungimento del diritto/dovere alla piena cittadinanza.

I docenti hanno attuato un percorso progettuale per indurre gli alunni ad osservarsi ed interrogarsi sulle possibilità di ognuno di poter compiere, e svolgere, le stesse identiche azioni. Inoltre all’esame dei propri bisogni ha fatto seguito, dopo attenta valutazione, la presa di coscienza se essi fossero o meno uguali per tutti. All’incontrovertibilmente presa d’atto che ciò non è possibile, agli studenti è toccato l’arduo compito di individuare quali potessero essere le azioni concrete atte a garantire le pari opportunità, andando così incontro ai bisogni diversificati di tutti.

Al quesito su cosa potrebbero fare la scuola, e le Istituzioni nella loro totalità, per garantire la piena cittadinanza a chi ha meno risorse per esercitarla, sono state date disparate e approfondite risposte. Tutte realmente sentite ed anche “direttamente vissuta” poiché non poche sono state elaborate alla luce di esperienze dirette con congiunti “meno fortunati”. Gli scolari sono rimasti, con un’invidiabile maturità, ancorati all’agire quotidiano nella consapevolezza che l’eliminazione delle barriere generate dalla disabilità, e che impediscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza, consentirà indistintamente di raggiungere i più elevati traguardi di ricchezza civile.

Un componimento poetico inserito all’interno di un breve video, che può essere consultato e, quindi, apprezzato sul sito della Scuola, ha concretamente raccolto la sintesi dello spirito con cui sono state affrontare le diverse attività.

In concomitanza con la Giornata Internazionale dei diritti delle Persone con Disabilità si è svolta la cerimonia conclusiva del Concorso Nazionale “Raccontami l’Autismo” anno scolastico 2019/2020, promosso dall’ Istituto Comprensivo Statale “Gaetano Guarino” di Favara (Ag), manifestazione rinviata per il lockdown.

Nel corso dell’appuntamento, svoltosi in modalità videoconferenza, la Commissione esaminatrice ha assegnato un riconoscimento alle classi quarte dello scorso anno (le quinte dell’AS 2020/2021) dell’Istituto Comprensivo Leopoldo Montini “per l’originalità, la pertinenza e la creatività dell’opera artistica realizzata dai bambini”. Il lavoro premiato, dal titolo “Tessi…amo”, è una tela di lana tessut/a al telaio da tutti gli alunni su cui è stata ricamata la scritta “Vola solo chi osa farlo”. Il messaggio è semplice ma profondo: la disabilità unisce e sostenendosi vicendevolmente si può volare alto, basta volerlo.

Paolo Giordano