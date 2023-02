Cefaratti: «Toma anticipi la data del voto, lo chiede anche il governo nazionale»

Il consigliere regionale di Orgoglio Molise invita il presidente a rivedere il decreto monocratico con cui ha fissato le consultazioni al 25 e 26 giugno: «Credo che possa essere utile ai cittadini e al territorio favorire una continuità amministrativa senza una pausa troppo lunga»

«Speriamo davvero che il presidente Toma possa rivedere questa data, decisa con atto monocratico. So che c’è anche un pressing a livello governativo in questo senso. Credo che possa essere utile ai cittadini molisani ed al territorio anticipare la data del voto in modo tale da permettere una continuità amministrativa senza una pausa troppo lunga».

Il consigliere regionale di Orgoglio Molise, Gianluca Cefaratti, che aveva già definito «non le migliori possibili» le date del 25 e 26 giugno per le elezioni regionali e considerando che, dal prossimo 9 marzo e fino alla data del voto, l’assemblea di Palazzo D’Aimmo si occuperà solo di ordinaria amministrazione, torna a chiedere al governatore di anticipare la data delle elezioni come avanzato, peraltro, anche dall’opposizione Pd-M5S e, nel centrodestra, in modo ancor più esplicito, dall’esponente di Fratelli d’Italia, Michele Iorio, considerando per la sanità, il Pnrr e l’autonomia differenziata (solo per citarne alcune) – in cui le Regioni avranno un ruolo decisivo – non ci si può permettere di perdere ulteriore tempo prezioso.