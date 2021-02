Cefaratti presenta la proposta di legge: “Istituzione albo unico assistenti per autonomia e comunicazione”

“Una legge necessaria per disciplinare la figura degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione nel mondo scolastico. Una legge assolutamente nuova, non disciplinata dalle altre regioni d’Italia e soprattutto a costo zero, senza alcun onere diretto o indiretto a carico del bilancio regionale”. Questo il commento del capogruppo di “Orgoglio Molise” Gianluca Cefaratti.

La figura dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione non è ancora considerata a pieno titolo come parte del mondo scolastico, con propri diritti e doveri, senza il giusto riconoscimento professionale. Una figura necessaria nel mondo della scuola di oggi, che prevede professionalità specialistiche e di supporto all’insegnamento e all’inclusione. Un assistente “ad personam” che facilita l’interazione dello studente disabile, con i soggetti che comunicano con lui nel contesto scolastico e sociale. Tale figura è prevista dalla legge 104 del 1992, una legge che non specifica in maniera dettagliata quali debbano essere i titoli o i requisiti per poter svolgere il ruolo di assistente scolastico specialistico per l’autonomia e la comunicazione. La proposta di Legge, presentata dal presidente della IV Commissione Consiliare, è rivolta a disciplinare il ruolo dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, attraverso: a) l’istituzione di un Albo Regionale, definito in base ai punteggi di ciascun iscritto sulla base dei titoli posseduti, dal quale gli Enti territoriali possano attingere per far fronte alle richiesta degli istituti scolastici, selezionando le varie figure professionali a seconda delle competenze richieste dalle singole scuole; b) l’attivazione di intese e protocolli con l’Università degli Studi del Molise e con gli Enti regionali di formazione professionale per concorrere al riconoscimento e alla promozione del ruolo professionale anche tramite corsi di aggiornamento obbligatori; c) obblighi, per gli Enti locali, nel garantire agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali la possibilità di richiedere l’assegnazione di assistenti per l’autonomia e la comunicazione. La proposta di legge sarà presto esaminata in IV Commissione, prima di passare in Consiglio Regionale.