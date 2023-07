Cefaratti e Marone in Giunta, ci sono i decreti di nomina: «C’è tanto lavoro da fare»

Oggi la prima seduta dell’esecutivo. L’esponente del “Il Molise che Vogliamo” ha ricevuto le deleghe al Bilancio e Politiche Sociali, quello della Lega Viabilità e Infrastrutture

I decreti sono pronti e sono stati firmati dal presidente della Regione e controfirmati dagli assessori e pubblicati sul sito della Regione Molise. I primi ad entrare in Giunta sono Gianluca Cefaratti (Il Molise che Vogliamo) e Michele Marone, esterno della Lega. L’esponente del Il Molise che Vogliamo ha ricevuto le deleghe a “Bilancio, Finanza e Patrimonio, Politiche Sociali, Terzo Settore e Politiche per l’Immigrazione”.

Il rappresentante della Lega ha ricevuto le seguenti deleghe: “Lavori pubblici, Viabilità e Infrastrutture, Sistema idrico Integrato e demanio”.

Roberti ha conservato per sé, almeno per il momento, le materie non esplicitamente assegnate agli assessori nominati.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 18 luglio, si terrà la prima Giunta dell’era Roberti, mente lunedì ci sarà la prima seduta del Consiglio regionale che darà il via alla XIII legislatura. Nella prima Assise ci sarà l’elezione del presidente del Consiglio (Pallante resta in pole) e subito dopo il governatore Roberti completerà la squadra di governo. Oltre a Cefaratti e Marone dovrebbero esserci Micone e Di Lucente, mentre la quinta casella potrebbe essere tenuta in stand by. Vincenzo Niro potrebbe ricoprire il ruolo di Sottosegretario.

Questa mattina a Palazzo Vitale si sono recati, in rigoroso ordine di arrivo, Fabio Cofelice, Salvatore Micone, Andrea Di Lucente e Gianluca Cefaratti.

«C’è tanto lavoro da fare – ha commentato Cefaratti ai nostri microfoni – e soprattutto di gente che faccia il proprio dovere. Sono fiducioso ma chiedo pazienza ai cittadini per poter uscire dalle secche del bilancio. Ci vorrà del tempo e soprattutto una seria interlocuzione con il governo».

Per Di Lucente, invece, «è giusto arrivare al Consiglio di lunedì con gli organi pronti a lavorare». Qual è la situazione in Forza Italia? «Ci sono tre eletti e deciderà il partito chi dovrà entrare nella squadra di governo». dim

IN ALTO LE INTERVISTE A CEFARATTI, DI LUCENTE E COFELICE