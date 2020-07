Cefaratti e Iorio flirtano con la Lega: presenti all’incontro di oggi con Armando Siri sulla flat tax

Si è tenuto questo pomeriggio, venerdì 24 luglio, l’incontro con il comitato regionale flat tax Molise durante il quale si è discusso, ovviamente, della flat tax al 15%, la misura fiscale da sempre cavallo di battaglia della Lega di Matteo Salvini. L’incontro si è svolto presso l’hotel San Giorgio di Campobasso ed ha visto la partecipazione straordinaria del senatore Armando Siri, ideologo della flat tax ed esponente di spicco del Carroccio, oltre che braccio destro di Salvini, e già sottosegretario al ministero delle infrastrutture durante il Conte I.

Tante le personalità presenti all’incontro di questo pomeriggio, alcune delle quali destinate ad alimentare “discussioni politiche”. Oltre all’assessore Marone, già in forza al Carroccio, erano presenti i consiglieri regionali Michele Iorio e Gianluca Cefaratti. Già in passato accostati alla Lega. Cefaratti, esponente di Orgoglio Molise, al momento è tra i cosiddetti dissidenti che hanno costituito il “Polo Civico”. Mentre Iorio, come noto, è fuoriuscito dalla maggioranza di centrodestra. Per l’ex governatore potrebbe trattarsi di un ritorno di fiamma. Ovviamente entrambi erano presenti all’incontro perché interessati alla flat tax, anche se i beninformati riferiscono di un possibile flirt con la Lega. redpol