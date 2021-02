Incidente fortunatamente senza feriti in un cantiere nella zona Nunziatella, a Isernia, dove un solaio di un fabbricato in costruzione ha ceduto per motivi da accertare, schiacciando la cabina di un camion da trasporto che era fermo sotto la struttura. Solo tanta paura ma nessuna conseguenza, in quel momento a bordo non c’era nessuno.