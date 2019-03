Cede nuovamente l’asfalto in via Magellano

REDAZIONE TERMOLI

Una voragine enorme si era già aperta qualche tempo fa lungo quella strada e oggi pomeriggio, via Magellano, è tornata a cedere. Ennesimo smottamento dunque per questa strada che collega il lungomare nord con via Maratona e via Mascilongo. Sul posto immediato l’intervento dei Vigili Urbani con i tecnici dell’assessorato ai Lavori Pubblici, insieme al dirigente Gianfranco Bove. La zona è stata transennata. Il vecchio cedimento si era verificato proprio in prossimità di una conduttura idrica.