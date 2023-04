Cede il soffitto, chiusa la chiesa madre di Colli a Volturno

Nel pomeriggio si è verificato il distacco di un rosone dal soffitto della Chiesa Madre di Colli, ubicata nel centro storico. Tanta paura per parroco e fedeli. Sul posto per un controllo ed una prima verifica i Vigili dl Fuoco di Isernia, il parroco, Don Vincenzo Frino ed il sindaco di Colli a Volturno, Emilio Incollingo.

In attesa del parere finale dei Vigili del Fuoco e per capire le motivazioni del distacco si è deciso, in via precauzionale, di chiudere la chiesa e spostare tutte le funzioni della Settimana Santa e di Pasqua all’interno della chiesa di San Leonardo, nella piazza centrale del paese.