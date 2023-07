Cede balaustra, cade da quattro metri. Grave al Veneziale

Grave incidente a Isernia. Un ottantaduenne è precipitato da quattro metri, a causa del cedimento di un parapetto in legno, nella zona di via Orientale. Attualmente è ricoverato in Rianimazione. È un pensionato isernino di 82 anni.

L’anziano, secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, sarebbe precipitato da un’altezza di circa quattro metri a causa del cedimento di un parapetto in legno in una traversa di via Orientale.

Sul posto, non appena scattato l’allarme, i sanitari del 118 che, dopo aver stabilizzato l’anziano, hanno provveduto al trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale di Isernia. Le sue condizioni sono definite molto gravi e nella giornata odierna potrebbe essere trasferito all’Istituto Neuromed.