Cecilia Politi in pensione tra encomi ed attestati professionali di stima

La prof.ssa dott.ssa Cecilia Politi, direttore della struttura complessa di medicina interna dell’ospedale Veneziale di Isernia a partire dal 2000, ha appena raggiunto la pensione.

Professionista seria ed unanimemente apprezzata, ecco quanto di lei si legge in occasione del meritato pensionamento : “Lascia un’importante eredità culturale e il capitale umano che ha formato. Grande esempio professionale, in tanti anni di attività in Molise ha contribuito in modo determinante alla crescita scientifica, clinica ed umana dei propri collaboratori attraverso l’impegno, la professionalità, la dedizione, l’autorevolezza scientifica, l’elevata capacità e le competenze cliniche, nonché per un alto livello di assistenza non solo sanitaria, ma soprattutto umana ai cittadini”.

Membro di importanti società scientifiche e componente di gruppi di lavoro dell’Istituto Superiore della Sanità, nonché responsabile regionale della medicina di genere, alla prof.ssa dott.ssa Cecilia Politi vanno i sentimenti di gratitudine dell’intero mondo scientifico/sanitario molisano per l’apporto fornito alla sanità regionale e per l’impegno serio profuso in oltre 20 anni di lavoro in Molise, confermandosi un’autentica eccellenza della pur disastrata sanità regionale, con riconoscimenti personali sia in ambito nazionale che internazionale. Da questo giornale chapeau e complimenti dott.ssa Politi per quanto ha dato ed auguri per nuove fortunate tappe della sua vita !