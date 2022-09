Cecere ringrazia i molisani: «Chi è causa del suo mal, pianga se stesso»

«Grazie ai 13622 molisani che, come me, hanno creduto nella meritocrazia, nella possibilità di cambiare in meglio questa terra, nel preferire una emodinamica efficace alla promessa di un futuro calcistico mirabolante. Perdere una contesa elettorale – ha scritto il dottor Cecere, candidato al Proporzionale del Senato con il centrosinistra – non è un dramma se il vincitore è un galantuomo, se dietro c’è un programma di rinascita che faccia uscire il Molise dalla palude di arretratezza in cui si trova .

Spero di essere io a sbagliare e gli elettori della destra a essere nel giusto e che non debbano fra poco sospirar.

“chi è causa del suo mal pianga se stesso”

Comunque è stata una bella esperienza.

Grazie a tutte e tutti quelli che ci hanno creduto.»