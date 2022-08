Cecere (Pd): “La sanità molisana va ripensata per intero partendo dall’emergenza-urgenza”

L’ex primario di Chirurgia all’ospedale Cardarelli di Campobasso sarà in corsa per il Senato: “Il più grande potere che avevano i parlamentari molisani in piena pandemia era quello ispettivo: qui non si è visto nessuno”

di Antonio Di Monaco

“La sanità pubblica molisana va ripensata interamente a partire dall’emergenza-urgenza. L’amministrazione regionale di centrodestra ha fallito e, nonostante questo, si ripropone per gestirla candidando assessori e paracadutando personaggi dall’alto”. Non usa mezzi termini il dottor Giuseppe Cecere, candidato per il Pd al Senato, per illustrare il solco su cui lavorerà qualora eletto a Palazzo Madama. Non ha caso, infatti, ha scelto di presentarsi davanti all’ingresso della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso, struttura dove ha trascorso praticamente una vita.

“Durante il periodo più acuto della pandemia, il più importante potere di un parlamentare è il potere ispettivo, ma – ha osservato – nelle strutture ospedaliere non si è visto nessuno. È scandalosamente intollerabile che il Molise sia l’unica regione sprovvista di un centro Covid e anche di un robot per la chirurgia che sarebbe fondamentale per la formazione dei giovani, i quali invece – ha concluso Cecere – preferiscono andare altrove”.