“C’è una casa per tutti”, i ragazzi di Casa Nostra costruiscono bat-box per i pipistrelli

Il progetto dell’assessorato all’Ambiente del Comune di Campobasso è stato accolto con entusiasmo dagli ospiti del centro diurno di Aipd (Associazione Italiana Persone Down) e presentato oggi con l’esposizione delle opere sotto i portici di Palazzo San Giorgio alla presenza del sindaco, Gravina, e dell’assessore Praitano

Realizzare bat-box, casette di legno adatte ad ospitare i pipistrelli, con per tutelare questi “preziosi alleati” dell’ambiente ed esorcizzare la diffidenza e la paura delle persone nei confronti di questi animali. È l’opportunità offerta dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Campobasso, nell’ambito del progetto “C’è una casa per tutti” agli ospiti del Centro diurno Casa Nostra di AIPD (Associazione Italiana Persone Down) Campobasso. L’iniziativa è stata presentata questa mattina dal sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, insieme con l’assessore, Luca Praitano, la presidente del centro diurno, Giovanna Grignoli, e alcuni ospiti sotto i portici di Palazzo San Giorgio in Piazza Vittorio Emanuele II con l’esposizione delle opere realizzate.

I ragazzi di Casanostra hanno accolto con entusiasmo la richiesta del Comune. Subito dopo il periodo di lockdown, imposto dall’emergenza sanitaria, hanno ripreso le attività in presenza, dedicandosi proprio alla costruzione delle casette per i chirotteri. Più in generale, il progetto “C’è una casa per tutti” punta ad offrire opportunità di inserimento lavorativo di persone con disabilità intellettiva, costruendo le condizioni pre-lavorative e supportandoli nell’acquisizione delle competenze necessarie a diventare lavoratori (identità lavorativa, comportamenti adeguati, diritti e doveri del lavoratore e così via).

L’Aipd ha concentrato i suoi sforzi nel promuovere l’autonomia delle persone Down, dall’altra ha costruito negli anni un modello per il loro inserimento lavorativo, contribuendo ad abbattere stereotipi e pregiudizi e a favorire l’inclusione. Tutto ciò ha contribuito a rafforzare determinate competenze quali la preparazione di un progetto attraverso schemi e disegni; la scelta del materiale e ordinazioni presso le falegnamerie per l’acquisto del materiale necessario: piccole attrezzature, vernici atossiche, materiale di ferramenta; l’organizzazione della filiera produttiva presso la sede del Centro Diurno per l’assemblaggio dei singoli pezzi, la verniciatura, la predisposizione dei sistemi di ancoraggio, la decorazione finale e il packaging.