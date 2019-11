«C’è una bomba a scuola», scatta l’evacuazione dell’Omnicomprensivo

Momenti di apprensione a Guglionesi. La telefonata arrivata durante la commemorazione dei caduti

La telefonata anonima è arrivata alla segreteria dell’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi. La voce al telefono, senza dare apparenti spiegazioni (stando alle poche informazioni che trapelano al momento) avrebbe solo “annunciato” la presenza di una bomba a scuola. Mattinata movimentata a Guglionesi dove gli alunni della scuola Primaria sono stati fatti evacuare in via precauzionale. L’allarme è scattato attorno alle 11.30 di questa mattina, 4 novembre, mentre erano in corso le celebrazioni per la giornata dei caduti a Castellara. Immediatamente si è messa in moto la macchina dell’emergenza e gli alunni sono stati fatti uscire. In questi momenti si sta pensando di evacuare anche le altre scuole considerando che la telefonata anonima non specificava in quale istituto sarebbe stato piazzato l’ordigno esplosivo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Guglionesi e i vigili del fuoco. Saranno eseguiti tutti i controlli del caso. Nel frattempo i bambini sono stati fatti rientrare.