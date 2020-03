C’è un po’ di Molise nella lotta contro il Coronavirus!

C’è un po’ di Molise, c’è un po’ di Campobasso nella lotta contro il CoVid 19.

Qualche settimana fa la “nostra” ricercatrice Francesca Colavita ha riempito di orgoglio i molisani isolando per prima in equipe il coronavirus presso lo Spallanzani di Roma.

Una buona notizia di questi giorni è, invece, il Tocilizumab, farmaco contro l’artrite reumatoide, che sta dimostrando di essere efficace nel trattamento della polmonite causata dal Covid-19.

La sperimentazione è partita dall’Istituto”Pascale” di Napoli, con a guida l’oncologo Paolo Ascierto (IN FOTO), ormai balzato alle cronache nazionali di questi giorni. Ma chi è il dott. Ascierto? Il professore è cresciuto a Campobasso, figlio di un maresciallo dei Carabinieri: nel capoluogo molisano ha frequentato tutte le scuole fino alle superiori. In molti nel quartiere “Cep” di Campobasso (Via Scarano) lo ricordano come compagno di giochi e di scuola, già molto “secchione” all’epoca. E così, in questi giorni difficili, diventa bello ricordare un ragazzo che partendo da Campobasso (e facendo tanta strada) si ritrova a dare una speranza al mondo intero! (Marek81)