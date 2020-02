REDAZIONE TERMOLI

Sarebbe stato avvistato nel pomeriggio di oggi nella zona Rio Vivo a Termoli uno dei pistoni di “C’è posta per te”, il noto programma di Maria De Filippi. Con una troupe al seguito il postino pare stesse cercando l’abitazione del destinatario della busta. Il tutto sarebbe avvenuto intorno alle 17 di oggi, 1 febbraio. Dunque occhi puntati sul programma in onda il sabato su canale 5 per scoprire l’identità del destinatario.