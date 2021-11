C’è Babbo Natale al lago incantato di Castel San Vincenzo (video)

Il Lago incantato di Babbo Natale prenderà vita tutti i fine settimana e nei giorni festivi a partire da oggi fino al 6 gennaio nella splendida cornice delle rive del lago di Castel San Vincenzo all’interno del Parco Turistico Oasi delle Mainarde nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con lo sfondo delle Mainarde molisane.

Il Lago incantato di Babbo Natale sarà un parco tematico natalizio in cui sarà riprodotta un’atmosfera magica e, grazie a un itinerario guidato, si potrà entrare in contatto con personaggi fantastici e vivere sorprendenti avventure, intrattenersi con attività ludico-educative e degustare prodotti enogastronomici locali.

L’intera area sarà infatti allestita per creare un universo dei sogni e poter respirare una serena atmosfera natalizia: si troveranno diverse aree tematiche come il Trono di Babbo Natale, l’ufficio postale di babbo Natale, il laboratorio degli Elfi, un maestoso albero di Natale decorato e luccicante, luminarie 3D dislocate in vari punti per riprodurre effetti visivi incredibili e realistici; spettacoli teatrali e musicali live. Inoltre, sarà allestita una pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico. (Video con interviste alla sindaca e all’organizzatore)