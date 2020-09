CBD, conoscerlo per apprezzarne i benefici

Estratto della pianta della Canapa, il cannabidiolo è un principio privo di effetti psicotici ma dalle proprietà interessanti per l’organismo. Eccone le principali proprietà benefiche.

CBD, l’aiuto viene dalla natura

Cannabinoide che sta aprendo nuove frontiere terapeutiche in più ambiti, il CBD è l’estratto “buono” della pianta della Cannabis sativa. Acquistabile anche online, lo si trova sotto forma di capsule CBD da cibdol.it e sui principali store del settore. Le proprietà benefiche del principio vengono sfruttate da secoli, gli effetti terapeutici sono efficaci in diversi ambiti. Modulatore naturale del sistema endocannabinoide dell’organismo, il principio è in grado di ripristinare l’equilibrio naturale del corpo. Dall’uso antinfiammatorio l’azione del principio arriva fino alle proprietà analgesiche, antiemetiche, energizzanti, ansiolitiche, antipsicotiche, neuroprotettive ed anche antiossidanti.

La purezza che fa la differenza

Chi acquista olio di CBD online su cibdol.it può contare su prodotti ad alto grado di purezza. Ottenuti da canapa di provenienza europea, questi estratti di CBD rispettano elevati standard di purezza. L’effetto è una concentrazione di principio tale da ottimizzare gli effetti benefici. L’assenza di impurità mette al riparo dal potenziale effetto negativo da parte degli altri fitocannabinoidi presenti nella Cannabis. Ricchi di acido gamma linoleico e di preziosi omega 3, questi oli sono fondamentali per la costruzione delle ceramidi che sostengono la pelle. La sua purezza può dunque influire sull’efficacia.

Cibdol, i motivi di una scelta oculata

Tra i più importanti nel mercato europeo, Cibdol è il fornitore leader nel settore capsule, oli, cristalli e prodotti ad uso topico a base di CBD. Grazie a processi ad alta efficienza e agli anni di esperienza maturati nella ricerca, Cibdol detta gli standard di riferimento per i laboratori del settore. L’innovazione consente la produzione di infusi in grado di superare ferrei controlli di qualità a garanzia della salute e in totale rispetto delle normative. Il benessere sta proprio nella purezza dei prodotti.

Cannabidiolo: il punto della situazione Il principio curativo si sta affacciando timidamente nel panorama europeo. Di fronte alle evidenze scientifiche, sempre più realtà si stanno avvicinando al suo utilizzo in più ambiti medici. Diversi sono gli studi indipendenti effettuati a tal proposito. Diverse pubblicazioni su autorevoli riviste scientifiche ne evidenziano i possibili ambiti d’impiego. Dalla cosmesi alla ricerca medica nel trattamento delle infiammazioni, il cannabidiolo è una molecola naturale che sta stimolando un particolare interesse da parte della comunità scientifica. Grazie ai moderni processi di cristallizzazione, i suoi estratti possono raggiungere gradi di purezza pressoché totali. Gli impieghi futuri sono tutti da scoprire.