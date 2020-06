Cavallo si imbizzarrisce, 14enne cade a terra. Operata di urgenza

È ricoverata in terapia intensiva ma non sarebbe in pericolo di vita una 14enne di Rotello che è caduta da cavallo mentre stava effettuando una passeggiata. Stando ad una prima ricostruzione la giovane pare fosse in sella al cavallo quando l’animale si sarebbe imbizzarrito per la presenza di alcuni operai intenti ad effettuare dei lavori poco distanti e avrebbe disarcionato la ragazza che sarebbe caduta a terra priva di sensi. Ad accorgersi del fatto sarebbe stato il fratello immediati i soccorsi da parte dei medici del 118 con la ragazza che sarebbe stata trasferita al pronto soccorso del San Timoteo e sottoposta ad un intervento di urgenza.