Cavallo pentro, visita al Ginepro di una delegazione dell’Anareai

Ieri mattina una delegazione dell’Anareai ha visitato la scuderia isernina Il Ginepro per visionare esemplari del cavallo pentro.

Presenti anche gli allevatori di Montenero Valcocchiara che hanno portato un esemplare di stallone sempre della razza pentra.

L’Associazione nazionale allevatori razze equine e asinine italiane (Anareai) è il punto di riferimento tecnico per tutto il panorama allevatoriale nazionale delle ventotto razze equine ed asinine coinvolte.

Le iniziative dell’Associazione, come ha spiegato il suo primo presidente, Luca Marcora, sono finalizzate alla tutela della biodiversità attraverso il miglioramento della gestione della variabilità genetica di ciascuna razza, grazie a un controllo capillare e continuo della parentela della popolazione e della consanguineità entro e tra allevamenti. L’intento è creare strumenti fruibili e pratici ai fini selettivi per gli allevatori. Un riconoscimento importante quindi per la razza pentra, l’unica autoctona della nostra regione, e grazie all’appassionata dedizione degli allevatori e alla loro sapiente esperienza è stata elaborato una selezione migliorativa degli esemplari già meravigliosi di aspetto e di indole. Accompagnati dal referente dell’associazione per Campania e Molise, Luigi Rossetti, nonché dal Direttore Associazione Allevatori Campania e MoliseAugusti Calbi (c era anche l’esperto di razze Daniele Gagliardi), il Presidente dell’ANAREAI, Luca Marcora, e il Direttore , Matteo Vasini, hanno espresso ammirazione e soddisfazione per il lavoro degli allevatori e per le evidenti qualità del ‘pentro’ Hanno programmato una ulteriore visita, stavolta presso il Pantano della Zittola, habitat naturale del cavallo.