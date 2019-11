Cavallo libero in via Catania (LA SEGNALAZIONE)

REDAZIONE TERMOLI

La segnalazione ci arriva da via Catania a Termoli dove un residente ha filmato un cavallo al pascolo che cammina indisturbato. Nel video si vede il cavallo vicinissimo al nuovo campo di calcetto che sorge in quella zona. Ma l’attenzione si sposta tutta sulla vicina scuola dell’infanzia di via Catania. Diverse mamme, infatti, hanno notato il cavallo che si aggirava sui prati seppur non disturbando nessuno. Non è la prima volta che il fenomeno si ripete in questa zona dove già diversi cavalli erano stati avvistati anche nei giardini residenziali dei quartieri nelle vicinanze.