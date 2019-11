Cavallo libero a spasso a Porticone, interviene la Polizia

REDAZIONE TERMOLI

Ci arriva da un nostro lettore la video segnalazione di un cavallo che nel tardo pomeriggio di ieri sera si aggirava per le strade di Porticone a Termoli. L’animale aveva una corda lunga attaccata e, una volta staccata, si sarebbe incamminato a spasso per il quartiere mangiando dell’erba qua e là. Diverse le persone che con l’auto si sono fermate per aiutare l’esemplare a spostarsi dalla strada. Sul posto sono arrivati anche gli agenti di Polizia che hanno provveduto alla sicurezza del cavallo e degli automobilisti.