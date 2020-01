Cavalli di razza e di ritorno

GENNARO VENTRESCA

Non c’è bisogno di Socrate, definito dall’oracolo di Apollo il più sapiente degli uomini, per affermare la differenza tra un cavallo di razza e un ronzino. Riferiti ai calci d’angolo, naturalmente, visto che qui non c’è spazio per la zootecnia, ma solo per il pallone. In punta di verità, in ogni categoria ci sono purosangue e cavalli da soma. Alias, cavalli di razza e ronzini. Nessuno si offenda, l’accostamento agli equini è una semplice licenza che il vostro artigiano della scrittura si è preso, per affrontare l’argomento.

***

In Quarta Serie, chiamata ufficialmente Serie D, i cavalli di razza non abbondano. In genere se ne trovano al massimo con i denti consumati, per colpa dell’età. E ciò che spiega che i maggiori talenti più che sbocciare tra gli under abbondano tra i senior. E tanto per non perdersi in inutili discorsi è il caso di fare gli esempi di Danilo Alessandro e Riccardo Musetti che, arrivano da lontano, dopo aver fatto bello e cattivo gioco nelle serie superiori.

***

Il più ricordevole cavallo di razza che ha vestito la nostra maglia tra i Dilettanti è stato senza meno Pietro Maiellaro. Ma non hanno fatto mancare niente neppure i giovani Vittorio Moretti, Alfredo Cariello e Camorani. Tra i cuccioli affidati a Cudini non vedo purosangue. Qualche stagione fa mostrò talento il diciottenne Augustus Karko che in certo qual modo si è perduto. In B ha fatto poco e anche quest’anno sta alternando felici prestazioni con mediocri uscite in Lega Pro.

***

Mi piace soffermarmi anche sui cavalli di ritorno, verso i quali ho usato sempre parole dure. I primi a sbagliare ad accettare le proposte delle società dove hanno primeggiato sono proprio i calciatori. Dai più grandi ai più piccini. Chi ha lasciato un’impronta indelebile penso che faccia bene a non tornare sui suoi passi. Uno stipendiuccio, vuoi o non vuoi, potrebbe trovarlo anche altrove. I rischi sono più dei vantaggi. E allora, tanto vale, tenersi alla larga. Solo gli assassini, in genere, sono indotti a tornare sul luogo del delitto. I calciatori bravi, invece, stiano lontano dai prati dove hanno seminato giocate deliziose, non certo margherite.

***

Come sempre ci sono le eccezioni. Fui duro, ad esempio, con Tonino Minadeo che stava brigando per l’ennesimo ritorno in rossoblù, dopo aver vagato di qua e di là. Niente di personale, per carità, fui animato semplicemente dal principio che chi aveva già dato era meglio che non tornasse indietro. Invece, il caro Tonino, mi diede torto. Fu bravissimo non solo in campo, ma anche come uomo spogliatoio. Anzi, fece di più, stando vicino a Eduardo Falcione, il patron del club. E riuscì a conquistarsi i cuori dei tifosi che ne fecero un beniamino.

***

E vengo a scrivere di Francesco Bontà, il capitano. Per lui l’eccezione è al contrario. Lo volle qualche anno fa Roberto Cappellacci, senza farne un perno della squadra. Nè fece leccare i baffi a Massimilano Favo. Globalmente, nella doppia gestione tecnica, mise insieme 20 presenze, senza segnare nessun gol. Così, quando cominciò a girare il suo nome nella campagna acquisti dell’estate, pensando a lui lo immaginai panchinaro. Invece me lo sono piacevolmente ritrovato tra i titolarissimi. Con tanto di fascia di capitano e col vizietto del gol, qualcuno anche squisito.