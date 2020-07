Cavalleria Rusticana e Circolo Mascagni una storia lunga un secolo

Cavalleria Rusticana è la prima e tra le più note opere composte da Pietro Mascagni. Essa un amore sfortunato. La melodia iniziale è struggente e si chiude con una potente espressione musicale che fa intuire la tragedia ancor prima che accada.

Il successo di quest’opera fu enorme sin dalla prima rappresentazione al Teatro di Roma il 17 marzo del 1890.

La della ha inizio nel 1888 quando l’editore milanese, Edoardo Sonzogno, indisse un concorso per giovani compositori italiani che ancora non avevano rappresentato una loro lavoro.

I partecipanti dovevano scrivere un’opera in un unico atto; le tre migliori sarebbero state rappresentate a Roma.

Mascagni, all’epoca direttore della Banda di Cerignola, chiese al suo amico Giovanni Torgioni Torzetti, poeta e professore di Letteratura all’Accademia di Livorno, di scrivere un libretto. Quest’ultimo scelse Cavalleria Rusticana di Giovanni Verga per la base dell’opera, che completò l’ultimo giorno utile per l’iscrizione al concorso. Il 5 marzo del 1890 risultò tra le tre vincitrici riscuotendo grande successo.

A distanza di poco meno di un secolo, il 1 gennaio 1980, è stato fondato il Circolo Musicale . L’intermezzo sinfonico con la voce soprano Laura Di Rito apre tutti i concerti dell’associazione musicale di Ripalimosani, in onore e memoria del grande musicista del quale porta il nome da quarant’anni.