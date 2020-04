Cavaliere a Studio Aperto (Italia 1): maggiori certezze per gli imprenditori agricoli (IL VIDEO)

I cinghiali sono ormai una minaccia costante anche per le eccellenze alimentari del Paese

Nel territorio quelle che erano delle “visite” da parte dei cinghiali, adesso sono diventati dei veri e propri assalti. Una minaccia per le eccellenze alimentari e per la sicurezza stessa delle persone. La loro “avanzata” con conseguenze nefaste per l’agricoltura in tutta Italia è stata oggetto di un servizio andato in onda sulle reti Mediaset durante il quale è intervenuto anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Cavaliere. «Obiettivo comune di tutti – ha detto Nicola Cavaliere – è quello di dare maggiori certezze agli imprenditori agricoli affinché possano ottenere risultati certi di un reddito familiare e aziendale»