Causalità e determinismo, l’analisi del fenomeno nel contributo di Maria Pia Strocchi

Un primo accenno alla necessità di mutare il metodo di indagine sui sistemi fisici si era avuto quando i fenomeni termici si erano affacciati sul panorama della ricerca scientifica, già verso la fine del secolo XVIII, secolo della prima rivoluzione industriale; quando si iniziò ad avere a che fare con sistemi composti da un gran numero di particelle, molecole o atomi, per cui era divenuto necessario il ricorso al calcolo delle probabilità e a metodi statistici per descrivere lo stato di un sistema e alla ricerca di una corrispondenza fra stato di un sistema e valori di certi parametri d’insieme quali la sua pressione, il suo volume e la sua temperatura. Con questo aggancio dello studio dei sistemi composti da una miriade di particelle alla statistica e con l’introduzione di grandezze che descrivessero in modo globale lo stato di un sistema si voleva ricondurre la descrizione dei sistemi nel loro divenire nell’ambito della meccanica classica, anche se con le dovute variazioni.

Da ricordare a questo proposito è quanto scrive Simon Pierre Laplace (Beaumont-en-Auge, 23 marzo 1749 – Parigi,5 marzo 1827),nel suo Saggio filosofico sulle probabilità del 1814: “Un’intelligenza che, per un dato istante, conoscesse tutte le forze da cui è animata la natura, e la collocazione rispettiva degli esseri che la compongono, se per di più fosse abbastanza profonda per sottoporre questi dati all’analisi, abbraccerebbe nella stessa formula i movimenti dei più grandi corpi dell’universo e dell’atomo più leggero: nulla sarebbe incerto per essa e l’avvenire, come il passato, sarebbe presente ai suoi occhi” Da questo brano possiamo estrarre alcune considerazioni a mio parere molto importanti anche alla luce degli scopi che mi sono prefissa con questi scritti. Innanzitutto la grande fiducia nella meccanica newtoniana che aveva dato prova di fare raggiungere importantissimi risultati anche nella meccanica celeste; in secondo luogo l’affermazione del determinismo come Principio fondamentale della meccanica classica, da non scartare nello studio di questi nuovi sistemi, in terzo luogo la considerazione che, trovandosi a trattare il calcolo delle probabilità e quindi descrivendo sistemi composti da miriadi di particelle, non potendo fare affidamento su di una intelligenza così speciale, la scienza avrebbe dovuto percorrere altre vie quali la statistica e il calcolo delle probabilità che non ci vengono presentati come capitoli di ripiego per lo studio di certi sistemi, ma come capitolo nuovo per la comprensione dei sistemi composti da miriadi di particelle.

Nella meccanica classica le leggi che descrivono il comportamento dei corpi o dei sistemi di corpi sono leggi che sottostanno a due Princìpi fondamentali: quello di Causalità e quello del Determinismo, del quale parlerò in modo specifico in un successivo articolo, per affermare anche nella trattazione separata di questi due importanti Princìpi la loro sostanziale diversità.

Il Principio di Causalità viene accettato nella fisica sia classica, nella quale da una causa discende solamente un ben determinato effetto (si ricordi ad esempio come la forza sia considerata causa del moto accelerato e definita anche metricamente mediante l’accelerazione che essa produce), sia moderna dove ad una sola causa possono seguire alcune differenti conseguenze.

Gli eventi che seguono una certa causa nella meccanica quantistica non sono determinabili mediante l’osservazione contemporanea di grandezze la precisione della cui misura sia determinata con la incertezza dovuta solo a problemi di misura, ma le incertezze teoriche con le quali possiamo conoscere contemporaneamente i valori assunti da coppie di particolari grandezze, come posizione e momento (quantità di moto legata alla velocità) devono rientrare in intervalli tali che il prodotto delle loro incertezze sia uguale al valore della costante h di Planck. Vedremo anche nei dettagli che le variabili suddette sono, oltre a “posizione e momento” grandezze quali “tempo ed energia” ed altre coppie ben determinate. Vediamo già da questi brevi accenni come il panorama teorico coinvolgente lo studio del mondo che ci circonda debba mutare drasticamente ed abbandonare quel determinismo sul quale poggiava la meccanica classica quando affrontiamo ambiti diversi da quelli del nostro quotidiano..

Ho affermato in un precedente articolo che non posso esimermi dal considerare il Principio di Causalità come appartenente alla metafisica, quindi valido su quello che viene chiamato piano ontologico cioè piano di quella che era pensata come realtà in sé (e non come scienza del campato in aria, come spesso si vuole far credere da parte di chi pensa che la metafisica coinvolga solo un discorso di tipo religioso).

Ma che cosa si intende con “ realtà in sé “?

Si intende che la causalità è vista come un legame particolare fra eventi, qualcosa che si considera legato alla realtà sotto esame, che emerge però da una nostra convinzione a priori (perciò metafisica), e che perciò non riguarda la nostra conoscenza sperimentale, gnoseologica, dell’oggetto. Il Principio di Causalità appartiene pertanto alla metafisica in quanto legato all’ interpretazione dei legami fra le cose, formatesi per derivazione da esperienze di vita o dalla necessità di rispondere ai perché che questa ci propone; che attiene quindi al nostro cercare di capire la realtà in profondità. Al Principio di Causalità viene attribuito l’aggettivo di “ontologico” in quanto riguardante la nostra concezione mentale a proposito della struttura misteriosa del reale. Esso è uno di quei principi che rispondono ai perché che noi rivolgiamo a noi stessi.

Accettando il principio metafisico di causalità, ripeto “principio ontologico” che ci permette di legare una causa ad un effetto, siamo messi in grado di direperché i fenomeni accadono così come in realtà accadono e di dare risposte alle domande che i fenomeni naturali ci pongono. Siamo messi in grado quindi di rispondere alle domande di fondo che la nostra esperienza fenomenica ci propone, esperienza che si dipana non solo nell’ ambito di una realtà il cui senso altrimenti ci sfuggirebbe, ma anche nell’ambito della conoscenza scientifica e fenomenica, legando la nostra possibilità di ragionare sui dati sperimentali, quindi posizionata sul fronte della gnoseologia, ma legata a certezze metafisiche anche personali, quindi di tipo ontologico. E questa considerazione non sminuisce l’importanza dell’uso della metafisica nelle teorie scientifiche perché, come si vede scorrendo la storia della scienza, tanti principi metafisici hanno ceduto nel tempo alla possibilità di falsificazione, e quindi pur avendo seguito in tutto e per tutto le sorti delle teorie scientifiche, hanno però contribuito a far percorrere alla scienza il cammino che fra inciampi vari l’ha condotta fino agli eccellenti risultati perseguiti ai nostri tempi.

A proposito di quanto sopra e di quanto verrà espresso nell’articolo sul “determinismo” consiglio la lettura del testo della conferenza tenuta il 10 gennaio 1984 dal titolo “ Determinismo, indeterminismo, causalità” presso il Centro Culturale San Carlo di Milano dal filosofo Evandro Agazzi, Ordinario di Antropologia Filosofica e Filosofia della Natura nell’Università di Friburgo.

Nella Meccanica newtoniana, tanto per fare un esempio concreto, la forza che si esercita su di un corpo produce un’accelerazione, grandezza cinematica legata al tempo. Secondo il presupposto metafisico che lega la forza all’accelerazione, presupposto che si esprime mediante il Principio di Causalità, tutte le volte che una forza è applicata ad un corpo, l’effetto che essa produce è un’accelerazione quindi è naturale considerare la forza applicata come causa dell’accelerazione.

La meccanica classica è però anche deterministica e reversibile. Ad una causa consegue un effetto ed uno solo e viceversa, per cui lo stato di un sistema se viene conosciuto in un certo istante risulterà noto in ogni istante successivo o precedente. Ma non si creda che il Principio del Determinismo, cioè che questo legame stringente fra causa ed effetto sia lo stesso in tutti i campi della fisica, sia cioè una conseguenza logica della validità del Principio di Causalità. Anche in quei settori della fisica contrassegnati dall’Indeterminismo si può affermare che niente avviene senza una causa. Ciò anche se la causa assume la forma della casualità intesa come causa aleatoria o anche causa sconosciuta. Vedremo che da ciò si deduce che la validità del Principio di Causalità è quindi condizione necessaria ma non sufficiente per la validità del Principio del Determinismo del quale parlerò nel prossimo articolo.

E anche nei campi della scienza nei quali pare prevalere l’incidenza del “caso” , ciò non significa che tutto avvenga senza una causa. In realtà ciò significa invece solo accettare che tutto avviene per cause ben determinate che non siamo in grado di conoscere con i mezzi di indagine della meccanica classica. E infatti nei sistemi trattati dalla Meccanica quantistica vedremo che il Principio del Determinismo non ha più valore e che la previsione di eventi conseguenti ad una stessa causa è legata alla loro probabilità di accadimento.

Il Principio di Causalità è premessa indispensabile al Principio del Determinismo, ma questi due principi si situano su piani diversi: la causalità sul piano della metafisica e quindi della ontologia cioè della risposta ai perché posti a noi dalla natura, mentre il determinismo, sfruttando la nostra razionalità ed attitudine alla sperimentazione si pone sul piano della gnoseologia che risponde mediante la sperimentazione a come avvengano i fatti in natura. Queste risposte si situano sul piano delle risposte agli accidenti o affezioni di galileiana memoria, mentre le risposte di tipo metafisico e perciò ontologico si situano in un panorama che comprende le nostre esperienze personali e le nostre convinzioni, perciò il nostro personale approccio metafisico alla realtà delle cose.

Maria Pia Strocchi