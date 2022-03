Il Comune di Guglionesi informa che, come da comunicazione pervenuta, lo spettacolo teatrale “Certi di esistere” in programma al teatro comunale “Fulvio” oggi 25 marzo è rinviato a data da destinarsi. “Purtroppo per due casi covid la compagnia di stasera non potrà andare in scena. Lo spettacolo sarà recuperato il prima possibile. Intanto vi ricordo il prossimo evento Tavola Tavola, chiodo chiodo del 6 aprile“.